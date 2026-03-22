La Policía trabaja intensamente para esclarecer el homicidio ocurrido en la zona rural de La Cruz

Hoy, distintas áreas de la Policía de Corrientes, encabezado por el titular de la fuerza, Crio. Gral. Lic Miguel Leguizamon, junto a directores generales, del área de competencia, una dotación de personal de Delitos Complejos, de la División Homicidios de Ctes Capital, y demás Policías con jurisdicción y competencia en la zona, en el marco investigativo respecto a las circunstancias que dieron muerte a un hombre de apellido Diaz (75), sucedido en zona rural de La Cruz, distante 60 km del área urbana. En la fecha la comisión policial se traslado hasta Alvear a diligenciar un allanamiento, en un domicilio donde se logró secuestrar un arma de fuego, teléfonos celulares y otras cosas que serán sometidas a pericias para determinar la vinculación con el hecho, en tanto en horas de la tarde los investigadores se internaron en las zonas rural donde ocurrió el hecho, a fin de recolectar datos porque pueden ayudar al total esclarecimiento del hecho, siempre en colaboración con la unidad fiscal de Paso de Los Libres que entiende en la causa.