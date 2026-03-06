La Virgen de Itatí de la Policía inicia su recorrido por el interior

PATRONA DE LA FUERZA
En la mañana de hoy 06-03-26, en el patio central de la Jefatura de Policía se llevó a cabo un pequeño y emotivo acto en el cual partió la imagen de la Virgen de Itatí para iniciar su recorrido por las distintas comisarías del área interior, contando con la presencia del Ministro de Seguridad de la Provincia Dn. Adan Gaya, la Subsecretaria de Seguridad Lic. Ingrid Jetter, el Jefe de Policía Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamon y el Subjefe de Policía Comisario General Walter Dario Aceval acompañados además de integrantes de la plana mayor policial.
La ceremonia se desarrolló en un marco significativo de fe y tradición para la institución, donde se despidió a la imagen peregrina que visitará las distintas dependencias policiales del interior provincial, acompañando espiritualmente al personal que presta servicio en cada jurisdicción, fortaleciendo los valores de unión, vocación de servicio y compromiso con la comunidad.