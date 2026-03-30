Lomas de González: La Policía secuestró carne faenada clandestinamente, hay un demorado

En la jornada de ayer 29-03-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Lomas de González, en momentos en que realizaban operativos de control de vehículos e identificación de personas, secuestraron productos cárnicos de un animal vacuno, faenado y trasportado sin las documentaciones correspondientes y las medidas establecidas por las ley de policía sanitaria animal (Art. 206 del Código Penal en vigencia) e identificaron a su conductor.
El procedimiento, lo llevaron a cabo los mencionados policías, cuando encontrándose realizando sus labores de prevención y contralor por ruta provincial N°5 acceso a dicha localidad, detuvieron la marcha de una camioneta –marca Ford Ranger -, conducida por un hombre mayor de edad, quien trasportaba, productos cárnicos y los cuales, habrían sido faenados y eran trasportados, sin las medidas sanitarias exigidas para el caso.
Al respecto, se dio intervención a la unidad fiscal en turno y a personal de la unidad especial de seguridad rural y ecológica de San Luis del Palmar, efectuándose el secuestro de la carne, del rodado y la demora del conductor, prosiguiéndose con las diligencias y trámites pertinentes.