Lucha contra el abigeato en San Luis del Palmar: Intensas recorridas de prevención

En la fecha 05/03/26, en horas de la tarde, personal policial de esta Unidad Especial llevó a cabo un operativo de sondeo vecinal y visitas a establecimientos ganaderos en zona rural de la jurisdicción, sobre Ruta Provincial N° 5, zona conocida como “Desaguadero”.
Durante el procedimiento se realizaron recorridas preventivas a caballo por un establecimiento ganadero, verificándose animales vacunos existentes en el lugar, no constatándose anomalías.
El operativo finalizó sin registrarse novedades.
La UESRyE San Luis del Palmar continúa trabajando en la prevención de delitos rurales y en la protección de la seguridad rural y ecológica de la comunidad.