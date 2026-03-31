Más beneficios para los clientes del Banco de Corrientes: llegó “Punto MÁSBanCo” para depositar o extraer efectivo en locales de Pago Fácil de todo el país

Con el objetivo de ofrecer mayores alternativas al momento de realizar operaciones bancarias esenciales, el Banco de Corrientes (BanCo) presenta Punto MÁSBanCo, un nuevo servicio que permite a sus clientes realizar extracciones de hasta $750.000 por día y depósitos de hasta $1.000.000 por mes directamente en los locales de Pago Fácil distribuidas en todo el territorio nacional.
Esta iniciativa se presenta como una solución estratégica para quienes necesiten realizar este tipo de operaciones fuera del horario bancario habitual, sumando más de 6.200 bocas de pago en todo el país -147 de ellas en la provincia de Corrientes- con los horarios extendidos que estos locales ofrecen.
Operaciones simples y sin costo
La principal ventaja de Punto MÁSBanCo es la simplicidad de uso. El servicio es totalmente gratuito, no requiere tarjeta de débito física y puede utilizarse todos los días de 7 a 21 horas, siempre considerando que cada local define su horario particular para fines de semana y feriados.
Para operar, el cliente debe acercarse a una agencia de Pago Fácil con su DNI, informar su número de CUIL y el monto a retirar o depositar, y generar el token (código de seguridad) desde la aplicación MÁSBanCo. El cajero validará la identidad, registrará la operación y entregará el comprobante correspondiente.
La información actualizada sobre límites de transacciones y ubicación de agencias podrá ser consultada en la aplicación MÁSBanCo o en www.bancodecorrientes.com.ar.
Recomendaciones de seguridad
Se recuerda a los clientes que no deben compartir su código de seguridad por WhatsApp, llamadas ni mensajes, ya que el BanCo nunca solicitará ese dato por teléfono ni por otro medio; el código debe brindarse únicamente al cajero de Pago Fácil en el momento de la operación.