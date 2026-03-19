Menor cayó preso por robar focos y los padres lo dejaron "varias horas" en la Comisaría

Fue cerca de las 1.40 de la tarde de ayer y
efectivos del GRIM II respondieron rápidamente al llamado de alerta y lograron
la demora de uno de los facinerosos, que resultó ser un menor de 16 años de
nombre Jonathan David, oriundo del barrio Fray José de la Quintana.
Lo más insólito ocurrió luego, cuando el menor
es trasladado a la comisaría 13°, para luego ser entregado a sus tutores, pero
estos ni siquiera querían atender el teléfono a los policías, ni hacerse cargo
del adolescente, a quien dejaron unas horas más en la comisaría.
Y es que el menor ya estuvo involucrado en
otros hechos similares y parece que colmó la paciencia de sus progenitores.
Con datos de Roberto Zorrilla (periodista de
diario época).