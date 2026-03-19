jueves, 19 de marzo de 2026

Menor cayó preso por robar focos y los padres lo dejaron "varias horas" en la Comisaría

Varios llamados telefónicos alertaron a la policía de la Comisaría 13 sobre el accionar de un grupo de jovencitos que se encontraban arrojando piedras a los focos del alumbrado público y algunos autos estacionados en inmediaciones de las calles Toledo y Rafael Barrio del barrio Pirayuí.

Fue cerca de las 1.40 de la tarde de ayer y efectivos del GRIM II respondieron rápidamente al llamado de alerta y lograron la demora de uno de los facinerosos, que resultó ser un menor de 16 años de nombre Jonathan David, oriundo del barrio Fray José de la Quintana.

Lo más insólito ocurrió luego, cuando el menor es trasladado a la comisaría 13°, para luego ser entregado a sus tutores, pero estos ni siquiera querían atender el teléfono a los policías, ni hacerse cargo del adolescente, a quien dejaron unas horas más en la comisaría.

Y es que el menor ya estuvo involucrado en otros hechos similares y parece que colmó la paciencia de sus progenitores.

Con datos de Roberto Zorrilla (periodista de diario época).