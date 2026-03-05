Mercedes: Tras allanamiento la Policía recuperó un celular robado y dosis de marihuana, hay cinco personas demoradas

Personal policial dependientes de la Comisaria de distrito Primera de Mercedes, en forma conjunta con la Comisaria Tercera, diligenciaron en la jornada de martes 03-03-26 una orden de allanamiento, en el cual secuestraron un teléfono celular denunciado como sustraído días atrás y dosis de marihuana; por el hecho demoraron a cinco personas mayores de edad.
El procedimiento, lo llevaron a cabo los
mencionados efectivos en un domicilio ubicado en el barrio Bajo Flores de esa
localidad, donde lograron secuestrar un celular y además hallaron y
secuestraron varios envoltorios de sustancia de origen vegetal, los cuales,
tras efectuarse el correspondiente test orientativo, arrojo positivo para
Cannabis Sativa (marihuana).
Las personas demoradas y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la comisaria Primera a fin de continuar con las diligencias del caso.