Misa y entrega de certificados a la XXX° Promoción de Oficiales Egresados de la Escuela de Policía

En la tarde de ayer 20-03-26, en las instalaciones de la División Escuela de Suboficiales “Sargento Juan Bautista Cabral”, ubicada en calle Tacuarí a la altura Nº 1.365, se realizó una misa en acción de gracias y la entrega de certificados a los integrantes de la XXXº Promoción de Oficiales, en conmemoración a cumplirse los treinta años de su ingreso a la Escuela de Policía de Corrientes “Gral. Don José Francisco de San Martin”.
La ceremonia religiosa
fue celebrada por el capellán mayor de la institución Pbro. Guillermo Danuso y
presidida por el Jefe de Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamon a
quien acompañaban el Subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Dario Aceval y
Directores Generales integrantes del Estado Mayor Policial, personal superior y
subalterno de la Institución en actividad y en situación de retiro, invitados
especiales y público en general.
Tras la
celebración de la eucaristía, se realizó la entrega de certificados y presentes
a los efectivos policiales.
Para finalizar se dirigió a los presentes una integrante de la promoción y luego hizo lo propio el Sr. Jefe de Policía.