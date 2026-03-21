sábado, 21 de marzo de 2026

Misa y entrega de certificados a la XXX° Promoción de Oficiales Egresados de la Escuela de Policía

En la tarde de ayer 20-03-26, en las instalaciones de la División Escuela de Suboficiales “Sargento Juan Bautista Cabral”, ubicada en calle Tacuarí a la altura Nº 1.365, se realizó una misa en acción de gracias y la entrega de certificados a los integrantes de la XXXº Promoción de Oficiales, en conmemoración a cumplirse los treinta años de su ingreso a la Escuela de Policía de Corrientes “Gral. Don José Francisco de San Martin”.

La ceremonia religiosa fue celebrada por el capellán mayor de la institución Pbro. Guillermo Danuso y presidida por el Jefe de Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamon a quien acompañaban el Subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Dario Aceval y Directores Generales integrantes del Estado Mayor Policial, personal superior y subalterno de la Institución en actividad y en situación de retiro, invitados especiales y público en general.

Tras la celebración de la eucaristía, se realizó la entrega de certificados y presentes a los efectivos policiales.

Para finalizar se dirigió a los presentes una integrante de la promoción y luego hizo lo propio el Sr. Jefe de Policía.