Monte Caseros: Demoran a dos mujeres tras robar mercaderías de un supermercado

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Monte Caseros, en horas de la mañana de ayer 28-03-26, fueron alertados que dos mujeres habrían sustraído varios elementos del interior de un supermercado.
Por tal motivo, de forma
inmediata los mencionados efectivos procedieron a la identificación y posterior
demora de las mismas, tratándose de dos mayores de edad, quienes tenían
escondido entre sus prendas varios productos, entre ellos shampoo y
acondicionadores, los cuales habrían sido los sustraído recientemente.
Las personas demoradas y lo
secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la
mencionada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.