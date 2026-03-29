domingo, 29 de marzo de 2026

Monte Caseros: Demoran a dos mujeres tras robar mercaderías de un supermercado

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Monte Caseros, en horas de la mañana de ayer 28-03-26, fueron alertados que dos mujeres habrían sustraído varios elementos del interior de un supermercado.

Por tal motivo, de forma inmediata los mencionados efectivos procedieron a la identificación y posterior demora de las mismas, tratándose de dos mayores de edad, quienes tenían escondido entre sus prendas varios productos, entre ellos shampoo y acondicionadores, los cuales habrían sido los sustraído recientemente.

Las personas demoradas y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la mencionada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.