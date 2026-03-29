Monte Caseros: Demoran a un hombre tras un allanamiento y a otro por atacar con un cuchillo a la Policía

Efectivos policiales dependientes
de las Comisarias 1ra, 2da, 3ra y División de Investigación Criminal, dieron
cumplimiento a un oficio judicial en un domicilio ubicado por calle Cordoba de
esa localidad, donde procedieron a la detención de un joven de 25 años de edad,
presuntamente relacionado a una causa que se investiga.
Así también, en el lugar se
aprehendió a otro mayor de 26 años de edad, quien al momento del procedimiento
habría atacado al personal policial con un arma blanca -cuchillo- el cual fue
secuestrado de manera preventiva.
Ambas personas y el elemento secuestrado, fueron puestas a disposición de la justicia y trasladadas hasta la dependencia policial correspondiente a fin de continuar con las diligencias del caso.