domingo, 29 de marzo de 2026

Monte Caseros: Demoran a un hombre tras un allanamiento y a otro por atacar con un cuchillo a la Policía

Efectivos policiales dependientes de las Comisarias 1ra, 2da, 3ra y División de Investigación Criminal, dieron cumplimiento a un oficio judicial en un domicilio ubicado por calle Cordoba de esa localidad, donde procedieron a la detención de un joven de 25 años de edad, presuntamente relacionado a una causa que se investiga.

Así también, en el lugar se aprehendió a otro mayor de 26 años de edad, quien al momento del procedimiento habría atacado al personal policial con un arma blanca -cuchillo- el cual fue secuestrado de manera preventiva.

Ambas personas y el elemento secuestrado, fueron puestas a disposición de la justicia y trasladadas hasta la dependencia policial correspondiente a fin de continuar con las diligencias del caso.