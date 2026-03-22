Monte Caseros: Joven murió tras un siniestro vial

Conforme a las primeras averiguaciones, el
hecho tuvo como protagonistas a un vehículo -marca Isuzu-, conducido por un
joven de 18 años de edad, y una motocicleta -marca Motomel Skua 250c.c-, guiada
por un menor de 17 años, quien iba acompañado por una joven de 16 años.
A consecuencia del siniestro, los ocupantes del
rodado menor fueron trasladados al nosocomio local, donde posteriormente se
produjo el fallecimiento del conductor de la motocicleta, en tanto su
acompañante presenta lesiones de consideración.
En el lugar se realizaron las diligencias de rigor con intervención de la Unidad Fiscal en turno, en tanto que en la Comisaria de Distrito Primera de Monte Caseros se continúan con los trámites correspondientes.