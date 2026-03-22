domingo, 22 de marzo de 2026

Monte Caseros: Joven murió tras un siniestro vial

En horas de la madrugada de hoy 22-03-26, alrededor de las 05:00 horas, en la intersección de las calles Eva Duarte de Perón y Atamañuk, se habría registrado un siniestro vial con consecuencia fatal entre un vehículo y una motocicleta.

Conforme a las primeras averiguaciones, el hecho tuvo como protagonistas a un vehículo -marca Isuzu-, conducido por un joven de 18 años de edad, y una motocicleta -marca Motomel Skua 250c.c-, guiada por un menor de 17 años, quien iba acompañado por una joven de 16 años.

A consecuencia del siniestro, los ocupantes del rodado menor fueron trasladados al nosocomio local, donde posteriormente se produjo el fallecimiento del conductor de la motocicleta, en tanto su acompañante presenta lesiones de consideración.

En el lugar se realizaron las diligencias de rigor con intervención de la Unidad Fiscal en turno, en tanto que en la Comisaria de Distrito Primera de Monte Caseros se continúan con los trámites correspondientes. 