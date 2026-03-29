Motociclista grave tras un siniestro vial

El viernes 27-03-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Décimo Octava, fueron alertados sobre un siniestro vial, registrado por Avenida Cazadores Correntinos y calles Dumas, en el cual -por causas y circunstancias que se tratan de establecer- habría colisionado una trafic y una motocicleta.
Según la información inicial obtenida, el hecho se habría registrado
alrededor de las 14:45 horas y tuvo como protagonistas a una trafic, guiada por
un hombre de apellido González y una motocicleta -marca Zanella de 110cc-
guiada por otro de apellido Abad -ambos mayores de edad-
A consecuencia del siniestro, el conductor de la motocicleta fue
trasladado hasta el Hospital Escuela, donde tras ser examinado informaron que
posee lesiones de carácter graves.
Por el hecho, en la citada comisaria se llevan a cabo las diligencias correspondientes del caso.