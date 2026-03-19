Motociclista se incrustó en un garaje tras esquivar un perro

Según el relato de testigos presenciales, el
conductor del rodado, un joven que afortunadamente circulaba con casco puesto,
perdió el control del vehículo al esquivar un perro que se cruzó
inesperadamente en su camino, impactando violentamente contra la estructura.
Personal de la Comisaría Octava y de la unidad
de emergencias se hizo presente rápidamente en el lugar para asistir al
conductor.
Afortunadamente, tras ser atendido en el sitio
por el personal médico, se confirmó que el motociclista no sufrió lesiones de
gravedad y no fue necesario su traslado al hospital. Las autoridades policiales
iniciaron las diligencias correspondientes en la escena del accidente.
Fuente: www.diarioepoca.com