jueves, 19 de marzo de 2026

Motociclista se incrustó en un garaje tras esquivar un perro

Un llamativo siniestro vial ocurrió en el cruce de las calles Wenceslao Domínguez y Cádiz, en Corrientes capital, cuando una motocicleta Zanella 200 cc terminó incrustada dentro de la estructura de malla de un garaje particular.

Según el relato de testigos presenciales, el conductor del rodado, un joven que afortunadamente circulaba con casco puesto, perdió el control del vehículo al esquivar un perro que se cruzó inesperadamente en su camino, impactando violentamente contra la estructura.

Personal de la Comisaría Octava y de la unidad de emergencias se hizo presente rápidamente en el lugar para asistir al conductor.

Afortunadamente, tras ser atendido en el sitio por el personal médico, se confirmó que el motociclista no sufrió lesiones de gravedad y no fue necesario su traslado al hospital. Las autoridades policiales iniciaron las diligencias correspondientes en la escena del accidente.

Fuente: www.diarioepoca.com