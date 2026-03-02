Mujer grave tras ser apuñalada en una pelea callejera

Una mujer resultó herida con un
arma blanca durante una pelea registrada este lunes en la ciudad de Corrientes.
El episodio tuvo lugar en la intersección de las calles Río de Janeiro y Turín,
en el barrio Ciudades Correntinas.
Por causas que aún se investigan,
se produjo un altercado que terminó con la mujer apuñalada. Tras el ataque, fue
asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Escuela General
José de San Martín para recibir atención médica.
De acuerdo a los primeros
testimonios recabados en la zona, la víctima se encontraba consumiendo bebidas
alcohólicas junto a un hombre cuando, en determinado momento, se habría
generado una discusión con otras personas que pasaban por el lugar. La situación
escaló rápidamente hasta derivar en la agresión.
Hasta el momento no trascendieron
detalles sobre la identidad de los involucrados ni el estado de salud
actualizado de la mujer. Las autoridades trabajan para esclarecer las
circunstancias del hecho.
