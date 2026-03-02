lunes, 2 de marzo de 2026

Mujer grave tras ser apuñalada en una pelea callejera

El hecho ocurrió este lunes en la intersección de las calles Río de Janeiro y Turín en el barrio Ciudades Correntinas. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Escuela.

Una mujer resultó herida con un arma blanca durante una pelea registrada este lunes en la ciudad de Corrientes. El episodio tuvo lugar en la intersección de las calles Río de Janeiro y Turín, en el barrio Ciudades Correntinas.

Por causas que aún se investigan, se produjo un altercado que terminó con la mujer apuñalada. Tras el ataque, fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Escuela General José de San Martín para recibir atención médica.

De acuerdo a los primeros testimonios recabados en la zona, la víctima se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a un hombre cuando, en determinado momento, se habría generado una discusión con otras personas que pasaban por el lugar. La situación escaló rápidamente hasta derivar en la agresión.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre la identidad de los involucrados ni el estado de salud actualizado de la mujer. Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho.

Fuente: www.radiodos.com.ar