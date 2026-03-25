Murió un hombre que estaba internado tras choque de motos en Goya

En horas de la tarde de ayer
24-03-26, cerca de las 16:30 horas en el Hospital Regional de Goya,
lamentablemente se produjo el deceso de un hombre, que se encontraba internado,
luego de protagonizar un siniestro vial con la motocicleta que conducía.
Cabe recordar, que, conforme a
las primeras diligencias, el siniestro se habría registrado el pasado 22-03-26
sobre Ruta Provincial 27 kilómetro 123 aproximadamente de la ciudad de Goya,
entre una motocicleta -marca Zanella 150c.c- conducido por un hombre de 29 años
de edad -apellido Ortiz-, y una motocicleta -marca Honda Bros 150c.c-, que era
guiada por un hombre de apellido Curima -45 años de edad-.
A consecuencia de ello, el hombre
de apellido Curima fue trasladado al Hospital Regional de Goya, donde
permaneció internado hasta el día de ayer, cuando lamentablemente se produjo su
deceso.
De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la Comisaría de Distrito Segunda de Goya se prosigue con los tramites que corresponde.