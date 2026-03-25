Murió una mujer que estaba internada tras un siniestro vial en Bella Vista

Cabe recordar, que conforme a las primeras
diligencias, el siniestro se habría registrado en inmediaciones de calles
Chacabuco y Roca de la ciudad de Bella Vista, entre una motocicleta -marca
Scotter 75cc- conducido por un joven de apellido Sánchez -mayor de edad-, y una
motocicleta -marca Honda Wave-, que era guiada por una mujer de apellido
Humerez -mayor de edad-.
A consecuencia de ello, la mujer fue trasladada
al Hospital escuela de esta ciudad, donde permaneció internada hasta el día de
ayer, cuando lamentablemente se produjo su deceso.
De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la Comisaría de distrito segunda de Bella Vista se prosigue con los tramites que corresponde.