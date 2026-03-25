miércoles, 25 de marzo de 2026

Murió una mujer que estaba internada tras un siniestro vial en Bella Vista

En horas de la noche del lunes 23-03-26, en el Hospital escuela de esta ciudad, lamentablemente se produjo el deceso de una mujer, que se encontraba internada desde días atrás, luego de protagonizar un siniestro vial el pasado 11-03-26, en la ciudad de Bella Vista.

Cabe recordar, que conforme a las primeras diligencias, el siniestro se habría registrado en inmediaciones de calles Chacabuco y Roca de la ciudad de Bella Vista, entre una motocicleta -marca Scotter 75cc- conducido por un joven de apellido Sánchez -mayor de edad-, y una motocicleta -marca Honda Wave-, que era guiada por una mujer de apellido Humerez -mayor de edad-.

A consecuencia de ello, la mujer fue trasladada al Hospital escuela de esta ciudad, donde permaneció internada hasta el día de ayer, cuando lamentablemente se produjo su deceso.

De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la Comisaría de distrito segunda de Bella Vista se prosigue con los tramites que corresponde.