viernes, 6 de marzo de 2026

Operativo en el puente: Destacan el rápido rescate de un joven

Un importante operativo de seguridad se desplegó en las inmediaciones del Puente General Belgrano, donde un joven de 17 años fue rescatado por las autoridades luego de protagonizar una delicada situación en el viaducto que conecta a las provincias de Corrientes y Chaco.

Gracias a la rápida intervención de personal de Prefectura Naval Argentina, efectivos policiales y equipos de emergencia, el adolescente fue puesto a resguardo a tiempo, evitando que la situación pasara a mayores. El accionar coordinado de las fuerzas permitió asistir al joven y retirarlo del lugar para recibir la atención correspondiente.

El procedimiento generó un amplio despliegue de seguridad en la zona del puente, lo que provocó complicaciones en la circulación vehicular.

Como consecuencia del operativo, se registran largas filas de vehículos sobre la avenida 3 de Abril, uno de los principales accesos al puente desde la ciudad de Corrientes. Conductores reportan demoras y tránsito muy lento.

Fuente: www.diarioepoca.com