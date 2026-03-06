Operativo en el puente: Destacan el rápido rescate de un joven

Gracias a la rápida intervención
de personal de Prefectura Naval Argentina, efectivos policiales y equipos de
emergencia, el adolescente fue puesto a resguardo a tiempo, evitando que la
situación pasara a mayores. El accionar coordinado de las fuerzas permitió
asistir al joven y retirarlo del lugar para recibir la atención
correspondiente.
El procedimiento generó un amplio
despliegue de seguridad en la zona del puente, lo que provocó complicaciones en
la circulación vehicular.
Como consecuencia del operativo, se registran largas filas de vehículos sobre la avenida 3 de Abril, uno de los principales accesos al puente desde la ciudad de Corrientes. Conductores reportan demoras y tránsito muy lento.
