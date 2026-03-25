Paso de la Patria: Demoran a un hombre y secuestran elementos de dudosa procedencia

En horas de la madrugada del
lunes 23-03-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito primera de
Paso de la Patria, en momentos en que realizaban sus labores de prevención,
demoraron a un sujeto que llevaba un tubo de gas y una caña de pescar que no
pudo justificar su procedencia.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, cuando encontrándose realizando sus labores de
prevención por diferentes sectores de esa localidad, visualizan a una persona
-mayor de edad- que trasladaba un tubo de gas de 10 kg y una caña de pescar,
quien al ser abordado no pudo justificar fehacientemente su propiedad ni
procedencia.
El demorado junto a lo secuestrado fueron trasladados a la citada comisaría, donde se prosigue con los tramites del caso.