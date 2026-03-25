miércoles, 25 de marzo de 2026

Paso de la Patria: Demoran a un hombre y secuestran elementos de dudosa procedencia

En horas de la madrugada del lunes 23-03-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito primera de Paso de la Patria, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un sujeto que llevaba un tubo de gas y una caña de pescar que no pudo justificar su procedencia.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando encontrándose realizando sus labores de prevención por diferentes sectores de esa localidad, visualizan a una persona -mayor de edad- que trasladaba un tubo de gas de 10 kg y una caña de pescar, quien al ser abordado no pudo justificar fehacientemente su propiedad ni procedencia.

El demorado junto a lo secuestrado fueron trasladados a la citada comisaría, donde se prosigue con los tramites del caso.