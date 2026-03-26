Paso de la Patria: Detienen a un hombre con pedido de captura

En la tarde de hoy 26-03-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Paso de la Patria junto a su División del Area de Investigaciones, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, demoraron a un hombre con pedido de detención.
El procedimiento fue realizado por los citados efectivos, donde luego de varias tareas investigativas, demoraron a un hombre mayor de edad, por quien recaía un pedido de detención por rebeldía, por lo que, fue puesto a disposición de la justicia.
El demorado fue trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.