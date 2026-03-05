Paso de la Patria: La Policía recuperó un costoso celular

Tras un rapido accionar la policia logro recuperar un costoso celular.
En horario nocturno, tras efectuar un rapido y eficaz accionar efectivos policiales de la Comisaria Primera y Brigada de la Comisaría Segunda de Paso de la Patria, lograron recuperar un teléfono celular de marca iPhone 13, que fuera previamente denunciada como sustraido.
Tras ser comunicado el hecho, los mencionados efectivos, lograron localizar y demorar a una persona mayor de edad hallado en la via publica y que fuera señalado por la denunciante como presunto autor del delito y en este contexto se logro dar con el artefacto telefonico.
Al respecto el demorado y el dispositivo de comunicación fueron remitidos a la citada dependencia, donde se continua con los tramites de rigor.