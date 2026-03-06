viernes, 6 de marzo de 2026

Paso de la Patria: La Policía recuperó elementos robados, hay dos demorados

En la jornada del miércoles 04-03-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito primera de Paso de la Patria, en un rápido y eficaz accionar desplegado en relación a un ilícito, finalmente lograron recuperar las cosas denunciadas como sustraídas y demoraron a los presuntos autores del hecho.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, luego de tomar conocimiento que dos sujetos habrían sustraído del interior de un vehículo, un teléfono celular y una caña de pescar, brindando las características del mismo.

En ese marco, de forma inmediata iniciaron diversas labores de investigación en colaboración con la unidad fiscal en turno, lo cual finalmente posibilitó localizar y demorar a los presuntos autores del hecho, dos jóvenes mayores de edad, y recuperaron lo denunciado como sustraído.

Los demorados junto a lo recuperado, fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los trámites que corresponde.