Paso de la Patria: La Policía recuperó elementos robados, hay dos demorados

El procedimiento lo realizaron los
mencionados policías, luego de tomar conocimiento que dos sujetos habrían
sustraído del interior de un vehículo, un teléfono celular y una caña de
pescar, brindando las características del mismo.
En ese marco, de forma inmediata
iniciaron diversas labores de investigación en colaboración con la unidad
fiscal en turno, lo cual finalmente posibilitó localizar y demorar a los
presuntos autores del hecho, dos jóvenes mayores de edad, y recuperaron lo
denunciado como sustraído.
Los demorados junto a lo recuperado, fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los trámites que corresponde.