Paso de los Libres: Demoran a un joven y secuestran un arma blanca

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Tercera de Paso de los Libres y GRIM, lograron en la vía pública la demora de un joven mayor de edad y secuestraron en poder un arma blanca.
El procedimiento, lo concretaron los
mencionados efectivos días atrás, en inmediaciones de Avenida Amado Freiche,
siendo el demorado un mayor de 19 años de edad, quien aparentemente habría
protagonizado una riña momentos antes.
El demorado junto a lo secuestrado fueron trasladados hasta la citada comisaria, donde se llevan a cabo las diligencias del caso.