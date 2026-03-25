Paso de los Libres: La Policía detuvo a un hombre con pedido de captura

En la jornada de hoy 25-03-26, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Paso de los Libres, momentos en que se encontraban realizando operativos de contralor lograron la detención de un hombre mayor de edad quien poseía pedido de captura por estar presuntamente involucrado en hechos delictivos relacionados al abigeato.
El procedimiento, lo concretaron
los mencionados efectivos por Ruta Nacional 117, luego de proceder a detener la
marcha de un vehículo automotor, el cual tenia a cuatro personas como
ocupantes, y tras ser identificados y al realizar las primeras averiguaciones
se logró determinar que uno de ellos poseía pedido de captura por estar
presuntamente relacionados a varios hechos delictivos -abigeato-
La persona detenida, fue puesta a
disposición de la justicia y trasladado hasta la citada dependencia a fin de
continuar con las diligencias del caso.