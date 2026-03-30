Paso de los Libres: La Policía recuperó elementos robados recientemente

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Paso de los Libres, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo registrado días atrás y por el cual finalmente en la mañana de ayer 29-03-26 lograron recuperar la totalidad d ellos elementos denunciados como sustraídos. Los presuntos autores se encuentran identificados.
El procedimiento, lo concretaron
en zonas del barrio Catamarca donde una persona habría adquirido de buena fe
dos rollos de polipropileno, además en otro domicilio secuestraron una
desmalezadora y por otra parte en un descampado hallaron y secuestraron una
bicicleta, tratándose todos los elementos los mismos denunciados como
sustraídos. Cabe señalar que los presuntos autores ya se encuentran
identificados.
Los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria donde se llevan a cabo las diligencias del caso.