sábado, 7 de marzo de 2026

Policías asistieron y salvaron la vida de una bebé

En la noche de ayer 06-03-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional - Destacamento San Marcos realizaron un destacado procedimiento al asistir de urgencia a una bebé de tan solo tres días de vida que presentaba dificultades para respirar.

El hecho ocurrió, alrededor de las 20:00 horas, cuando personal policial que realizaba recorridas en prevención observaron, en inmediaciones de las calles Rafaela y Bonastre, un vehículo que circulaba a gran velocidad, cuyos ocupantes solicitaban ayuda.

Al detener la marcha y dialogar con los mismos, manifestaron que se dirigían de urgencia al Hospital José Ramón Vidal, ya que una bebé se encontraba aparentemente ahogada. Ante la situación, los policías procedieron a escoltar el vehículo hasta el nosocomio para agilizar su llegada.

Una vez en el lugar y ante la urgencia del caso, uno de los efectivos intervinientes realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la menor, para posteriormente, que profesionales médicos del hospital asistieran a la bebé, de tres días de vida, logrando de esta manera que reaccione y recupere sus signos vitales.