Policías asistieron y salvaron la vida de una bebé

El hecho ocurrió, alrededor de las 20:00
horas, cuando personal policial que realizaba recorridas en prevención observaron,
en inmediaciones de las calles Rafaela y Bonastre, un vehículo que circulaba a
gran velocidad, cuyos ocupantes solicitaban ayuda.
Al detener la marcha y dialogar con los
mismos, manifestaron que se dirigían de urgencia al Hospital José Ramón Vidal,
ya que una bebé se encontraba aparentemente ahogada. Ante la situación, los
policías procedieron a escoltar el vehículo hasta el nosocomio para agilizar su
llegada.
Una vez en el lugar y ante la urgencia del caso, uno de los efectivos intervinientes realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la menor, para posteriormente, que profesionales médicos del hospital asistieran a la bebé, de tres días de vida, logrando de esta manera que reaccione y recupere sus signos vitales.