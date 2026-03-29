Policías de Corrientes finalizaron exitosamente el curso de “Operador de Armas Policiales Antidisturbios” en la ciudad de la Plata-Buenos Aires

El oficial Subayudante José Benitez y Cabo 1ro de Policía Martínez Dario de la Policía de Corrientes, realizaron el “curso de Operador de Armas Policiales Antidisturbios en la Infantería de la ciudad de la Plata de la Policía de Buenos Aires” el cual finalizaron exitosamente.
Cabe señalar, que ambos
prestan servicio en el Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.- y finalizaron con
éxito el curso el cual dio inicio el pasado 16 de Marzo y finalizó en la
jornada del viernes 27-03-26, participando además otros funcionarios
policiales de diferentes provincias.
Dichas capacitaciones se realizan a fin de dar brindar un mejor servicio a la sociedad, con mayor profesionalismo al momento de actuar en casos extremos.