Rápido accionar: Policías salvaron la vida de un bebé

En horas de la madrugada de hoy
25-03-26, dos efectivos policiales dependientes de la Comisaria séptima Urbana,
lograron tras un eficaz y efectivo trabajo, salvar la vida de un menor de 2
meses de vida, utilizando maniobras de RCP.
El procedimiento, lo concretaron
el Oficial Auxiliar Falcon Pablo y Oficial Ayudante Bordón Rodrigo, quienes
encontrándose en el recinto de la guardia, se presentaron dos personas, en
total estado de desesperación, con un menor de edad entre sus brazos quien
aparentemente se encontraba con dificultades para respirar, por lo que de forma inmediata los uniformados
le efectuaron maniobras de RCP, logrando de esta manera reanimar y estabilizar
al mismo, y con ayuda de un ocasional transeúnte, y móvil de apoyo, procedieron
al traslado del menor junto a sus familiares, hasta el Hospital pediátrico Juan
Pablo II, donde recibió las atenciones médicas, encontrándose en buen estado de
salud.
Es importante resaltar el rápido accionar de los efectivos, quienes no dudaron en realizar las primeras maniobras, el cual fue fundamental para salvar la vida del menor.