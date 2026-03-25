Realizaban maniobras peligrosas en una motocicleta y fueron demorados por la Policía

Efectivos policiales pertenecientes al Destacamento San Marcos, en la mañana de hoy 25-03-26, en momentos que realizaban recorrida de prevención de ilícitos por la jurisdicción asignada, demoraron a dos hombres que aparentemente realizaban maniobras peligrosas.
Dicho
procedimiento lo concretaron sobre Avenida Ibera y calle Igarzabal, lugar donde
divisan a dos sujetos a bordo de una motocicleta -marca Motomel, modelo X3M-, realizando
maniobras peligrosas poniendo su integridad física y la de terceros en riesgo,
por lo que se procedió a su identificación y posterior demora, tratándose de
dos hombres mayores de edad.
Los
hombres fueron traslados hacia la comisaria Jurisdiccional para continuar con
los trámites correspondientes.