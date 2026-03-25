miércoles, 25 de marzo de 2026

Realizaban maniobras peligrosas en una motocicleta y fueron demorados por la Policía

Efectivos policiales pertenecientes al Destacamento San Marcos, en la mañana de hoy 25-03-26, en momentos que realizaban recorrida de prevención de ilícitos por la jurisdicción asignada, demoraron a dos hombres que aparentemente realizaban maniobras peligrosas.

Dicho procedimiento lo concretaron sobre Avenida Ibera y calle Igarzabal, lugar donde divisan a dos sujetos a bordo de una motocicleta -marca Motomel, modelo X3M-, realizando maniobras peligrosas poniendo su integridad física y la de terceros en riesgo, por lo que se procedió a su identificación y posterior demora, tratándose de dos hombres mayores de edad.

Los hombres fueron traslados hacia la comisaria Jurisdiccional para continuar con los trámites correspondientes.