Recuperan un sillón robado, hay un demorado

En la jornada del miércoles 04-03-26, efectivos policiales de la Comisaría Vigésimo Primera Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar un sillón de madera recientemente sustraído y aprehendieron al presunto autor del hecho.
El procedimiento lo realizaron luego de
tomar conocimiento de la sustracción de un sillón de madera que se encontraba
en un domicilio, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los
policías iniciaron tareas investigativas e intensificaron los patrullajes por
la zona, logrando así hallar y recuperar dicho elemento recientemente sustraído,
además procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un joven mayor
de edad -alias Rana-.
El joven y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.