Recuperan una bicicleta robada

En horas de la tarde de ayer 05-02-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Decimo Segunda fueron alertados sobre un hecho delictivo registrado por Avenida Colon al 500 aproximadamente, donde personas desconocidas habrían sustraído una bicicleta a un menor de edad.
Por tal motivo, de forma inmediata con la
colaboración del personal del Grupo de Intervención Rápida -GIR- y Destacamento
San Marcos, dieron inicio a una intensa búsqueda, logrando finalmente visualizar
a los presuntos autores en zonas del asentamiento de Alberdi, quienes al notar
la presencia policial emprenden su huida y arrojan el rodado -marca Nordic
rodado 29-.
La bicicleta recuperada fue trasladada hasta la
comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.