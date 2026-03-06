viernes, 6 de marzo de 2026

Recuperan una bicicleta robada

En horas de la tarde de ayer 05-02-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Decimo Segunda fueron alertados sobre un hecho delictivo registrado por Avenida Colon al 500 aproximadamente, donde personas desconocidas habrían sustraído una bicicleta a un menor de edad.

Por tal motivo, de forma inmediata con la colaboración del personal del Grupo de Intervención Rápida -GIR- y Destacamento San Marcos, dieron inicio a una intensa búsqueda, logrando finalmente visualizar a los presuntos autores en zonas del asentamiento de Alberdi, quienes al notar la presencia policial emprenden su huida y arrojan el rodado -marca Nordic rodado 29-.

La bicicleta recuperada fue trasladada hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.