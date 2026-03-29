Saladas: La Policía secuestró varias motocicletas en operativos de contralor

Durante la noche de ayer, efectivos policiales dependientes de las Comisarias de Distrito 1ra, 2da, de la Mujer y El Menor, así también de las localidades de Tabay, Tatacua, Pago de los Deseos, San Lorenzo, Empedrado y el Grupo Táctico de Operaciones -GTO- llevaron adelante en forma conjunta y coordinada operativos de contralor en distintos sectores de la ciudad de Saladas.
En la oportunidad, los
mencionados efectivos lograron la identificación de varias personas para
averiguación de sus antecedentes y el secuestro preventivo de diferentes
rodados por falta de documentaciones o por no encontrarse en condiciones para
circular.
Los rodados secuestrados fueron
trasladados hasta la comisaria de Distrito 1ra donde se llevan a cabo las
diligencias correspondientes.