domingo, 29 de marzo de 2026

Saladas: Recuperan una moto robada, hay un demorado

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Saladas, en horas del mediodía de ayer 28-03-26, momentos en que se encontraban realizando recorridas de prevención por Ruta Nacional Nº118, observaron a un hombre circulando a alta velocidad a bordo de una motocicleta de 250cc, por lo que de manera inmediata realizaron un seguimiento controlado, logrando interceptarlo en zonas de la 4ta sección Angua, donde identificaron al mismo, tratándose de un mayor de 23 años de edad.

Asimismo, secuestraron el rodado -marca Honda Tornado de 250cc- la cual, según las primeras averiguaciones efectuadas, se logró determinar que dicho rodado habría sido denunciado como sustraído.

Al respecto, la persona demorada y la motocicleta secuestrada fueron puestas a disposición de la justicia y trasladadas hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.