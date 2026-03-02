Saludo especial por el 25º Aniversario de la 33º Promoción de Oficiales de Policía de Corrientes

Por tal motivo, desde el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, hacen llegar un afectuoso y respetuoso saludo a todos los que integran esta promoción, destacando con especial reconocimiento la vocación, entrega y profesionalismo que cada uno demuestra diariamente en el cumplimiento de sus funciones, contribuyendo al mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos de todos los correntinos.
En este nuevo aniversario, se pone de relieve el honor del servicio, la constancia y la dedicación que han caracterizado el desempeño de esta promoción a lo largo de estos 25 años, renovando el compromiso institucional de acompañar y fortalecer la labor que desarrollan en toda la provincia.