San Lorenzo: Demoran a un joven con pedido de captura

En horas de la noche de ayer 28-03-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito San Lorenzo, lograron la detención de un joven mayor de edad, quien era intensamente buscado por estar presuntamente relacionado a un hecho delictivo -supuesta tentativa de Hurto- registrado días atrás en la ciudad de Saladas.
El procedimiento, lo concretaron luego de tareas
investigativas realizadas en forma conjunta con personal dependientes de la
Unidad Regional VII, lo que permitió la detención en la vía pública de un joven
de 23 años de edad, quien estaría sindicado como uno de los presuntos autores
del hecho y por el cual además ya se encuentran detenidos otras dos personas
mayores de edad.
El detenido fue trasladado hasta la alcaldía de la comisaria
de Distrito 1ra de Saladas y puesto a disposición de la justicia a fin de
continuar con los trámites correspondientes.