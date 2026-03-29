domingo, 29 de marzo de 2026

San Lorenzo: Demoran a un joven con pedido de captura

En horas de la noche de ayer 28-03-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito San Lorenzo, lograron la detención de un joven mayor de edad, quien era intensamente buscado por estar presuntamente relacionado a un hecho delictivo -supuesta tentativa de Hurto- registrado días atrás en la ciudad de Saladas.

El procedimiento, lo concretaron luego de tareas investigativas realizadas en forma conjunta con personal dependientes de la Unidad Regional VII, lo que permitió la detención en la vía pública de un joven de 23 años de edad, quien estaría sindicado como uno de los presuntos autores del hecho y por el cual además ya se encuentran detenidos otras dos personas mayores de edad.

El detenido fue trasladado hasta la alcaldía de la comisaria de Distrito 1ra de Saladas y puesto a disposición de la justicia a fin de continuar con los trámites correspondientes.