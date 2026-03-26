San Luis del Palmar: Autoridades policiales se reunieron con el Intendente para coordinar acciones en beneficio a la comunidad

En la jornada de hoy 26-03-26, se llevó adelante una reunión de trabajo en el Palacio Municipal de San Luis del Palmar. En que que participaron el Intendente de la Municipalidad, Profesor RENE BUJAN, el Director de Unidad Regional, Crio Mayor: CANO ALBERTO, Jefe de Comisaria, Comisario: SOSA CHRISTIAN y personal dependiende del Área de Investigación de la Unidad Regional Uno. En este sentido, se abordaron temáticas de trabajos importantes que se realizarán de manera mancomunada y en beneficio a la poblacion. Es importante resaltar que la seguridad lo hacemos entre todos. LA POLICIA ESTA PARA CUIDARTE.