San Luis del Palmar: Demoran a dos personas tras el robo a un comercio

Efectivos de la Comisaría de Distrito de San Luis del Palmar, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en un comercio de esta localidad, en la jornada de ayer 28-02-26 aprehendieron a dos personas que estarían vinculadas a la causa que se investiga.
El procedimiento lo concretaron cerca de las 20:00 horas, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en un local comercial ubicado por calles Rivadavia y Córdoba, por lo que de manera inmediata los mencionados efectivos iniciaron un intenso trabajo investigativos, lo que permitió la localización y aprehensión en la vía pública de una mujer y un hombre -mayores de edad-, quienes serian los presuntos autores del hecho que se investiga.
Los aprehendidos fueron trasladados hasta la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias correspondientes con conocimiento de la unidad fiscal interviniente.