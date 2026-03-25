San Luis del Palmar: Demoran a dos personas y recuperan mercaderías robadas recientemente

Efectivos policiales de la Comisaria de Distrito San Luis, con su brigada y en forma conjunta con el Área de Investigación Criminal dependientes de la Unidad Regional I, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo registrado en la jornada de hoy 25-03-26, en el cual dos comerciantes habrían denunciado la sustracción de varias mercaderías por parte de dos personas desconocidas.
Por el hecho, los mencionados efectivos finalmente lograron momentos mas tarde en la vía pública la identificación y aprehensión de dos personas mayores de edad, quienes tenían en su poder variedad de mercadería, de los cuales no supieron justiciar su procedencia, y tras las averiguaciones correspondientes se determinó que se trataría efectivamente de los denunciados como sustraídos.
Los aprehendidos y elementos recuperados fueron trasladados hasta la citda comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.