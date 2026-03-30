San Luis del Palmar: Demoran a una mujer y secuestran cocaína

En horas de la noche de ayer 29-03-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito San Luis del Palmar, con su brigada de investigación, en conjunto con personal del GTO y Seguridad Vial de esa localidad, llevaron adelante operativos de control vehicular y de transporte de pasajeros en el acceso a la localidad, sobre Ruta Provincial N° 5.
En este contexto, procedieron a la identificación de una mujer que viajaba como pasajera en un colectivo de media y larga distancia, logrando hallar entre sus pertenencias un envoltorio que contenía una sustancia blanquesina, ante ello, se solicitó la intervención de personal de la dirección de drogas peligrosas y crimen organizado, quienes tras realizar el correspondiente test arrojo positivo para cocaína, procediéndose a su secuestro.
De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad judicial interviniente, quien dispuso la demora de mujer, en tanto, en la citada dependencia policial se continúan con las actuaciones del caso.