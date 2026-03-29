San Luis del Palmar: Detienen a un hombre con pedido de captura y secuestran dos motos de dudosa procedencia

Personal policial de la Comisaria de Distrito San Luis del Palmar, con su brigada operativa y el Area de Investigación de la Unidad Regional Uno, luego de tareas investigativas realizadas, lograron en la jornada de ayer 28-03-26, por calle San Martin, la detención de un hombre mayor de edad, quien estaría involucrado en una causa iniciada en esa dependencia por Supuesto atentado y resistencia a la autoridad; además el mismo contaría pedido de detención por parte de la justicia por otra causa judicial.
Cabe señalar, que por la causa antes mencionada se habría llevado a cabo el diligenciamiento de dos ordenes de allanamientos en dos domicilios de esa localidad, donde, si bien no secuestraron elementos relacionadas, hallaron dos motocicletas de dudosa procedencia las cuales fueron secuestradas de manera preventiva.
La persona detenida, junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la mencionada comisaria de Distrito a fin de continuar con las diligencias del caso.