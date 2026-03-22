San Luis del Palmar: En operativos de prevención demoraron a dos personas, secuestraron una escopeta y un cuchillo

En la noche de ayer 21-03-26, alrededor de las 23:00 horas, personal de la Unidad Regional I San Luis del Palmar, en el marco de operativos de control vehicular e identificación de personas sobre Ruta Provincial N°5, a la altura del kilómetro 28, demoraron a dos personas y secuestraron un arma de fuego y un arma blanca.
El procedimiento lo llevaron a cabo más
precisamente en un camino vecinal, en inmediaciones de Laguna Alfonzo, donde
detuvieron la marcha de un vehículo -marca Volkswagen modelo Bora-, en el cual
circulaban dos hombres mayores de edad, y tras la inspección del rodado, los
uniformados hallaron en su interior un cuchillo, una escopeta -calibre 16 mm,
marca Armed-, con sus cartuchos, de la cual no poseían la documentación legal
correspondiente.
Por tal motivo, se procedió a la demora de estos hombres y al secuestro de las armas, siendo traslados hasta la dependencia policial, a fin de continuar con las diligencias de rigor.