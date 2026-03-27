San Luis del Palmar: Tras allanamiento secuestran elementos vinculados a una causa que se investiga

En la mañana de hoy 27-03-26,
efectivos policiales pertenecientes a la Unidad Regional I de San Luis del
Palmar, en el marco de un legajo de investigación que se encuentra en trámite
por supuesto maltrato animal, en colaboración con la unidad fiscal interviniente,
tras diligenciar una orden de allanamiento, secuestraron varios elementos que
estarían vinculados a la causa que se investiga.
Los distintos trabajos de
investigación desplegados, llevó a los investigadores a diligenciar una orden
de allanamiento en un domicilio ubicado en calle Eugenio F. Ramírez de esa
ciudad, lugar donde hallaron y secuestraron herramientas varias, gomeras, balitas,
balines y tornillos, los cuales tendrían relación al hecho que se investiga.
Asimismo, se secuestraron tres teléfonos celulares, motocicletas una -marca
Honda, modelo Wave 110- y otra -marca Yamaha 125c.c-, tres ruedas y plásticos
de motocicletas, que serían de dudosa procedencia.
Cabe señalar, que, para el
diligenciamiento del oficio judicial, contaron con la presencia del Sr.
Director de la Unidad Regional I, Comisario Mayor Cano Alberto.
Todo lo secuestrado fue
trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites
del caso.