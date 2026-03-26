San Luis del Palmar: Tras un rápido accionar la Policía recuperó un motor robado

En la jornada de hoy 26-03-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito San Luis del Palmar junto a la División del Area de Investigaciones de la Unidad Regional I, luego de haber tomado conocimiento de un hecho delictivo, tras un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar un motor que fue denunciado como sustraído recientemente.
El procedimiento lo concretaron los efectivos en la citada localidad, donde luego de ser alertados iniciaron una amplia labor investigativa, lo que los llevo hasta las inmediaciones de un monte, donde hallaron y secuestraron la tapa de un motor, el cual, tras las primeras averiguaciones resulto ser el objeto sustraído.
El elemento recuperado fue trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con las diligencias de rigor.