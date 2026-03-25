Santa Ana: Detienen a un hombre con pedido de captura

En horas de la tarde del domingo 22-03-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Vial – control de Santa Ana, en momentos en que se encontraban realizando operativos de control de vehículos e identificación de personas, sobre Ruta Provincial N° 43, a la altura del kilómetro 7,5 en el acceso a la localidad de Santa Ana, procedieron a la demora de un hombre de 29 años de edad, que circulaba a bordo de una motocicleta, acompañado por una mujer de 34 años de edad.
Durante el procedimiento, al
requerirse las documentaciones correspondientes del rodado y efectuarse la
verificación de antecedentes, conforme a las primeras averiguaciones, el hombre
resultó que registraría un pedido de localización y demora en el marco de una
causa judicial.
Ante tal circunstancia, procedieron a su demora preventiva, siendo trasladado a la Comisaría de distrito Santa Ana, donde se continúan con las diligencias de rigor, con intervención de la autoridad judicial en turno.