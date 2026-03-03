Santa Ana: La Policía detuvo a un hombre con pedido de captura

En la mañana de ayer 02-03-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Santa Ana, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, detuvieron a un sujeto que registraría pedido de captura por parte de autoridades judiciales.
El procedimiento lo realizaron los
mencionados policías, cuando encontrándose realizando sus labores específicas,
procedieron a identificar a un hombre –mayor de edad-, sobre quien tras las
primeras averiguaciones, resultó que registraba pedido de captura por parte de
autoridades del Juzgado de ejecución de Corrientes, a fin de cumplir condena
por una causa por supuesta infracción a la ley N°25.087.
El detenido fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los trámites que corresponden.