Santa Lucía: Secuestran más de 200 kilos de carne no apta para el consumo

En la jornada de ayer, efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Lavalle y personal de bromatología de esa localidad, dentro del contexto de plan integral de seguridad integral y prevención el abigeato y control de carnicerías, realizaron un procedimiento en un comercio del barrio Sagrado Corazón de la ciudad de Santa Lucía, donde detectaron irregularidades en la comercialización de carne.
Durante la inspección, se constató la presencia de 232 kilogramos de carne vacuna que se encontraban a la venta sin la correspondiente documentación sanitaria, no apta para el consumo, ni registros que acreditaran su procedencia. Ante esta situación, se dio intervención a la autoridad fiscal competente, quien dispuso el inicio de actuaciones de oficio por supuesta infracción al artículo 206 del Código penal argentino.
Los productos cárnicos fueron secuestradas y posteriormente desnaturalizada, continuándose con las diligencias de rigor correspondientes.