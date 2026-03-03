Santa Lucia: Un hombre murió electrocutado cuando manipulaba una hormigonera

Por tal motivo, inmediatamente los
Policías se dirigieron al lugar, donde junto al Personal médico, constataron
que una persona se hallaba sin vida, tratándose de un hombre -mayor de edad-,
quien, conforme a las primeras averiguaciones, en momentos en que realizaba
trabajo de construcción aparentemente al mantener contacto una maquina
hormigonera, habría recibido una descarga eléctrica.
Ante tal situación, se dio intervención
a la unidad fiscal en turno y tras el examen medio legal pertinente; que
determino que el deceso, se habría producido por electrocución; fue entregado a
sus familiares para las exequias correspondientes.
Al respecto, se efectuaron las diligencias y tramites de rigor pertinentes; desconociéndose más detalles y pormenores que rodearon a este hecho.