martes, 3 de marzo de 2026

Santa Lucia: Un hombre murió electrocutado cuando manipulaba una hormigonera

Según las primeras averiguaciones efectuadas y la información preliminar obtenida, en horas de la tarde de ayer 02-03-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Santa Lucía, tomaron conocimiento que, en una obra en construcción ubicada en inmediaciones de calle Cazadores Correntinos – Villa Córdoba, de esa ciudad, un hombre aparentemente habría recibido una descarga eléctrica, lo cual lamentablemente le produjo su deceso.

Por tal motivo, inmediatamente los Policías se dirigieron al lugar, donde junto al Personal médico, constataron que una persona se hallaba sin vida, tratándose de un hombre -mayor de edad-, quien, conforme a las primeras averiguaciones, en momentos en que realizaba trabajo de construcción aparentemente al mantener contacto una maquina hormigonera, habría recibido una descarga eléctrica.

Ante tal situación, se dio intervención a la unidad fiscal en turno y tras el examen medio legal pertinente; que determino que el deceso, se habría producido por electrocución; fue entregado a sus familiares para las exequias correspondientes.

Al respecto, se efectuaron las diligencias y tramites de rigor pertinentes; desconociéndose más detalles y pormenores que rodearon a este hecho.