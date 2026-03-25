Sauce: Secuestran marihuana, dinero en efectivo, una balanza y celulares, hay un demorado

En la tarde del lunes 23-03-26, efectivos
policiales de la División de Investigaciones de Curuzú Cuatiá, en conjunto con
la autoridad fiscal interviniente, llevaron adelante un procedimiento en el
marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.
En ese marco y luego de diversos trabajos
investigativos, llevó a los efectivos hasta un domicilio ubicado por calle
Corrientes al 500 de la localidad de Sauce, donde se diligenció el oficio
judicial y en el cual tras el registro, hallaron y secuestraron: trece
teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, la suma total de cuatro
millones seiscientos ocho mil quinientos pesos argentinos ($4.608.500), cuatro
balanzas de precisión, una pistola de aire comprimido, simil 9mm, y una bolsa,
con un fragmento prensado de sustancia vegetal, el cual tras el
correspondientes test arrojo positivo para marihuana, con un peso total de 647
gramos, ascendiendo a un aforo estimativo de 8 millones de pesos; así mismo
procedieron a la detención de un mayor de edad.
El detenido junto a lo secuestrado fue puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites que corresponden.