miércoles, 25 de marzo de 2026

Sauce: Secuestran marihuana, dinero en efectivo, una balanza y celulares, hay un demorado

En la tarde del lunes 23-03-26, efectivos policiales de la División de Investigaciones de Curuzú Cuatiá, en conjunto con la autoridad fiscal interviniente, llevaron adelante un procedimiento en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

En ese marco y luego de diversos trabajos investigativos, llevó a los efectivos hasta un domicilio ubicado por calle Corrientes al 500 de la localidad de Sauce, donde se diligenció el oficio judicial y en el cual tras el registro, hallaron y secuestraron: trece teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, la suma total de cuatro millones seiscientos ocho mil quinientos pesos argentinos ($4.608.500), cuatro balanzas de precisión, una pistola de aire comprimido, simil 9mm, y una bolsa, con un fragmento prensado de sustancia vegetal, el cual tras el correspondientes test arrojo positivo para marihuana, con un peso total de 647 gramos, ascendiendo a un aforo estimativo de 8 millones de pesos; así mismo procedieron a la detención de un mayor de edad.

El detenido junto a lo secuestrado fue puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites que corresponden.