Secuestran dosis de marihuana, cocaína, dólares, armas de fuego y elementos de dudosa procedencia

ALLANAMIENTO EN EL B° CARIDI
En la jornada de ayer en horas de
la tarde noche, efectivos policiales, diligenciaron una orden de allanamiento
en un domicilio ubicado en el Barrio Caridi, donde secuestraron dinero en
efectivo, dólares, dosis de cocaína, de marihuana, 14 celulares, gran cantidad
de cartuchos de armas de fuego entre otros elementos de interés.
El procedimiento, lo llevaron a
cabo en forma conjunta personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y
Crimen Organizado y otras dependencias, en una vivienda de calle Pago Largo al
2400, del Barrio Caridi, donde incautaron, dinero en efectivo cercano a los $
157.940 pesos argentinos, dinero de moneda extranjera entre $US 1.100 dólares,
y $5 reales. Además de 14 teléfonos celulares de diversas marcas y modelos de
origen dudoso, diversas armas de fuego como ser una pistola Bersa de 380, junto
con 24 cartuchos calibre 380, 2 rifles (aire comprimido) 2 recipientes con
Marihuana, además de cigarrillos caseros con la misma sustancia, un envoltorio
con cocaína, entre otros elementos de fraccionamiento por lo que se estima que
el valor de lo incautado rondaría los 110.000 pesos.
Cabe señalar, que en el lugar además se identificó a los moradores de la vivienda posteriormente los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada Unidad a fin de continuar con las diligencias del caso.