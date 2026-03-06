SUBCOMISARIO SEGOVIA CABRAL JESUS ARIEL Q.E.P.D.

Desde la Policía de Corrientes despiden con profundo pesar al SUBCOMISARIO SEGOVIA CABRAL JESUS ARIEL, quien falleció el martes 03-03-26 en la localidad de La Cruz.
El Ministro de
Seguridad Adan Gaya, la Subsecretaria de Seguridad Ingrid Jetter, el jefe de la
Policía Comisario General Miguel Lic. Ángel Leguizamón, el subjefe Comisario
General Walter Darío Aceval, y directores de la plana mayor envían las sinceras
condolencias a los familiares de quien ocupara importantes cargos dentro de la
institución.
También
saludan con pesar los oficiales y suboficiales, tanto en actividad como en
situación de retiro por el fallecimiento de este hombre con vasta trayectoria
dentro de las filas de la Policía provincial.