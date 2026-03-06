viernes, 6 de marzo de 2026

SUBCOMISARIO SEGOVIA CABRAL JESUS ARIEL Q.E.P.D.

Desde la Policía de Corrientes despiden con profundo pesar al SUBCOMISARIO SEGOVIA CABRAL JESUS ARIEL, quien falleció el martes 03-03-26 en la localidad de La Cruz.

El Ministro de Seguridad Adan Gaya, la Subsecretaria de Seguridad Ingrid Jetter, el jefe de la Policía Comisario General Miguel Lic. Ángel Leguizamón, el subjefe Comisario General Walter Darío Aceval, y directores de la plana mayor envían las sinceras condolencias a los familiares de quien ocupara importantes cargos dentro de la institución.

También saludan con pesar los oficiales y suboficiales, tanto en actividad como en situación de retiro por el fallecimiento de este hombre con vasta trayectoria dentro de las filas de la Policía provincial.