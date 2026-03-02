lunes, 2 de marzo de 2026

Tragedia en el B° Quilmes: Una menor murió ahogada en aguas del río Paraná

El traumático hecho ocurrió este lunes por la tarde en la zona de calle Hernandarias, al sur de la capital correntina. Cuatro menores fueron rescatados, pero la niña no logró salir del agua.

Una niña de 6 años falleció ahogada este lunes alrededor de las 16 en la costa del Río Paraná, en inmediaciones de la calle Hernandarias, en el barrio Quilmes, al sur de la ciudad de Corrientes.

De acuerdo al informe policial, cinco menores se encontraban en el agua intentando refrescarse cuando, en un momento dado, comenzaron a pedir auxilio. Un mallonero que se hallaba en la zona advirtió la situación y logró rescatar a cuatro de ellos. Sin embargo, una de las niñas se sumergió y no pudo ser alcanzada a tiempo.

La pequeña fue identificada como Pérez Karina Ailin Zaracho, de 6 años, domiciliada en barrio Río Paraná.

Tras el alerta, se desplegó un operativo con móviles policiales y se dio intervención a la Prefectura Naval Argentina. En paralelo, familiares de la menor llegaron al lugar y, a bordo de cuatro canoas, iniciaron la búsqueda en el río.

Luego de una intensa recorrida, lograron localizar el cuerpo y trasladarlo hasta la costa. Al ser examinada, se constató que la niña ya no presentaba signos vitales.

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de las autoridades competentes para determinar las circunstancias del hecho.

Fuente: www.diarioepoca.com