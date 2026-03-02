Tragedia en el B° Quilmes: Una menor murió ahogada en aguas del río Paraná

Una niña de 6 años falleció ahogada este lunes
alrededor de las 16 en la costa del Río Paraná, en inmediaciones de la calle
Hernandarias, en el barrio Quilmes, al sur de la ciudad de Corrientes.
De acuerdo al informe policial, cinco menores
se encontraban en el agua intentando refrescarse cuando, en un momento dado,
comenzaron a pedir auxilio. Un mallonero que se hallaba en la zona advirtió la
situación y logró rescatar a cuatro de ellos. Sin embargo, una de las niñas se
sumergió y no pudo ser alcanzada a tiempo.
La pequeña fue identificada como Pérez Karina
Ailin Zaracho, de 6 años, domiciliada en barrio Río Paraná.
Tras el alerta, se desplegó un operativo con
móviles policiales y se dio intervención a la Prefectura Naval Argentina. En
paralelo, familiares de la menor llegaron al lugar y, a bordo de cuatro canoas,
iniciaron la búsqueda en el río.
Luego de una intensa recorrida, lograron
localizar el cuerpo y trasladarlo hasta la costa. Al ser examinada, se constató
que la niña ya no presentaba signos vitales.
Las actuaciones correspondientes quedaron a
cargo de las autoridades competentes para determinar las circunstancias del
hecho.
